مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. بلاغ يتهم محمد ناصر بالخيانة وضبط أب ونجله لتنقيبهما عن الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. بلاغ يتهم محمد ناصر بالخيانة وضبط أب ونجله لتنقيبهما عن الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:



بلاغ يتهم الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى



تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8011 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى والتخابر لصالح المخابرات التركية والتحريض على الانقلاب فى مصر مقابل مبالغ مالية تلقاها من الجهاز المعادي للدولة المصرية.

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اضغط هنا ولمزيد من التفاصيل هدفنا الثراء السريع.. اعترافات متهمي التنقيب عن آثار التبين



كشفت تحقيقات نيابة التبين، عن أن العامل ونجله، المتهمين بالقيام بأعمال الحفر، داخل عقار ملك المتهم الأول بقصد التنقيب عن الآثار، كان هدفه تحقيق الثراء السريع غير المشروع.

نجدة 3 تعطل بهم مصعد بمصر الجديدة



تحركت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، فور تلقى بلاغًا بتعطل مصعد بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبداخله محتجزين، تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ، وتبين أن المصعد توقف ومتواجد به عدد 3 أشخاص.