مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. بلاغ يتهم محمد ناصر بالخيانة وضبط أب ونجله لتنقيبهما عن الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. بلاغ يتهم محمد ناصر بالخيانة وضبط أب ونجله لتنقيبهما عن الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بلاغ يتهم الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8011 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى والتخابر لصالح المخابرات التركية والتحريض على الانقلاب فى مصر مقابل مبالغ مالية تلقاها من الجهاز المعادي للدولة المصرية.
هدفنا الثراء السريع.. اعترافات متهمي التنقيب عن آثار التبين
كشفت تحقيقات نيابة التبين، عن أن العامل ونجله، المتهمين بالقيام بأعمال الحفر، داخل عقار ملك المتهم الأول بقصد التنقيب عن الآثار، كان هدفه تحقيق الثراء السريع غير المشروع.
نجدة 3 تعطل بهم مصعد بمصر الجديدة
تحركت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، فور تلقى بلاغًا بتعطل مصعد بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبداخله محتجزين، تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ، وتبين أن المصعد توقف ومتواجد به عدد 3 أشخاص.
ضبط كيان تعليمي وهمي بالشرقية
أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مباحث الأموال العامة بشرق الدلتا تنسيقًا وقطاع الأمن الوطنى قيام كلٍ من "حاصلة على دكتوراه فى الفلسفة فى الدراسات الأسيوية - حاصلة على ليسانس آداب - مقيمتان بمحافظة الشرقية" بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للعلوم التطبيقية.