مصر | إخلاء سبيل الإبراشي ودسوقي في تهمة نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل الإبراشي ودسوقي في تهمة نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل اثنين من المتهمين على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة وهما زياد السيد أبو الفضل، مهاب يسري الإبراشي، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما قررت المحكمة أيضا إخلاء سبيل نور دسوقي، على ذمة التحقيقات في القضية ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.