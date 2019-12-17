مصر | "قطعوا لحمه".. انتداب الطب الشرعي في مقتل سائق "توك توك" بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قطعوا لحمه".. انتداب الطب الشرعي في مقتل سائق "توك توك" بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سائق توك توك قتل على يد 3 أشخاص بمنطقة كرداسة، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وذلك بقصد سرقة التوك توك الخاص به.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الـ3 متهمين هم بائع كبده 21 سنة، وعاطل 24 سنة، وسائق 21 سنة، قاموا باستدراج سائق التوك توك من منطقة الشيشيني حتى منطقة أبو رواش، بقصد سرقة التوك توك والاستيلاء عليه، فقاموا بضربه بعصا غليظة فيما أحدثوا إصابته بزجاجة وقطعوا لحمه، وسرقوه وهربوا على الفور.

بداية الواقعة، كانت بمرور ضباط من وحدة مباحث كرداسة، بمدخل منقطة المنصورية، تلاحظ لهم وجود شخص ملقى على الأرض، مصاب بكدمات وسحجات وجروح متهتكة متفرقة بالرأس، وبمناقشته قال إنه "سائق توك توك، وإن شخصين كان يستقلان معه التوك توك من منطقة الشيشيني، لتوصيلهما إلى أبو رواش، وعند وصولهما، تعدوا عليه بالضرب، وحضر آخر وساعدهم بالضرب بالعصا، وقطعوا لحمي بزجاجة، وسرقوني وهربوا" وعقب ذلك لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وعلى الفور، أخطر اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، المستشار محمد القاضى، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة.

وبدأت القوات في فحص المشتبه فيهم، وبدأت في تتبع خط سير المجني عليه، ومراجعة الكاميرات، من منطقة الشيشيني، وصولا لمدخل منطقة المنصورية، حتى تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، بعد فحص الكاميرات، ومناقشة عدد من شهود العيان، ورواد المنطقة.

وجرى استئذان النيابة العامة، لضبط الثلاثة المشتبه بهم، وألقي القبض عليهم بمعرفة قوة أمنية من المباحث، وتبين أنهم "بائع كبده 21 سنة، وعاطل 24 سنة، وسائق 21 سنة"، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق