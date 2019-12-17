مصر | تأجيل الطعن على قرار طرح شواطئ مارينا للانتفاع لـ 14 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل الطعن على قرار طرح شواطئ مارينا للانتفاع لـ 14 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 46024 لسنة 70 قضائية، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين.

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوي المقامة من محرم السباعي ابراهيم وأخرين، طالبوا فيها الطعن علي قرار إعاده طرح الشواطئ والبحيرات بمارينا، بالاستغلال والانتفاع في مزاد علني أو تعاقد مباشر والذي تشمله القرار رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ الصادر من المجتمعات العمرانية الجديدة، لجلسة ١٤ يناير المقبل.