مصر | كشف ملابسات واقعة مقتل سائق "توك توك" بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة مقتل سائق "توك توك" بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات التعدي على سائق توك توك لسرقته بمركز كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا مفاده أنه أثناء مرور ضباط مباحث المركز بمدخل المنصورية تلاحظ وجود شخص ملقي على الأرض مصاب بكدمات وسحجات وجروح متهتكة متفرقة بالرأس.

وبمناقشته قرر أنه سائق توك توك وأن شخصان استقلا معه من منطقة الشيشيني لتوصيلهما إلى ابو رواش، وعند وصولهما لمكان البلاغ تعدوا عليه بأجسام صلبة واستولوا على التوك توك وفروا هاربين وعقب ذلك توفي متأثرا بإصابته.

وبالفحص والمعاينة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، بائع كبدة 21 سنة، عاطل 24 سنة، سائق توك توك 21 سنة، وامكن ضبطهم واعترفوا أنهم اتفقوا على استدراج سائق توك توك وقتله بقصد سرقة التوك توك، وقام الأول والثاني باستقلال التوك توك معه من الشيشيني وعند وصولهم لمكان الواقعة اعتراضهم الثالث بالتوك توك قيادته وانهالوا على المجني عليه ضربا باستخدام عصا غليظة وزجاجة.

وأرشد المتهمون عن التوك توك المستولي عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.