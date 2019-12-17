مصر | التحقيق فى وفاة فني أثناء تصليح محول كهرباء بحلوان

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فتحت نيابة التبين التحقيق في واقعة وفاة بشركة الكهرباء لقي مصرعه حرقًا وصعقًا أثناء تصليح محول كهرباء بشركة في التبين وإصابة زميله بحروق متفرقة بالجسم.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وإرسال تقرير بها.

وكان المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، تلقى إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال "سيد عبد النبي" 35 سنة، ومقيم بحلوان، ويعمل فني صيانة بشركة الكهرباء، متفحم وبه حروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفي فور دخوله المستشفى، و"شعبان. م" 23 سنة، فني صيانة، مصاب بحروق في اليد.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء إجراء الضحيتان أعمال صيانة لمحول كهرباء، داخل شركة "الكوك" صعقا بكهرباء ضغط عالي، ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الآخر، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.