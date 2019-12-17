مصر | الداخلية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بعدة مناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بعدة مناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت وزارة الداخلية، العديد من الحملات المكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية، استمرارا للحملات المتتابعة التي تقوم بها المديرية بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية "الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق"، والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه وقد استهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة.

وأسفرت نتائج تلك الحملات عن تحقيق النتائج الآتية:

في مجال المرافق:

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(217 إزالة إدارية – 28 محاضر إشغال طريق – 7 محاضر إدارة بدون ترخيص - 2 محاضر تلوث بيئة – 26 محاضر بائع متجول – 1 تروسيكل 3 عجلة لبيع الموز - 1 عربة يد 2 عجل - 2 استكمال تنفيذ قرارات إزالة – 1 تنفيذ قرارات هدم وإخلاء).

في مجال المرور:

(10 طمس اللوحات – 39 الانتظار في الممنوع – 37 تعطيل حركة المرور 7 ملصقات ومعلقات – 100 متنوعة – 44 مخالفة شروط التراخيص – 4 حظر سير نقل – 35 بدون قيادة – 23 بدون تسيير – 129 انبعاث دخان – 113 أمن ومتانة - 35 دراجات نارية– 4 حجز توك توك – 1 حجز مركبات - 1951 مخالفات الكلابش – 3244 نموذج 125- 79 تصالح).

هذا وتواصل الحملات بتلك المناطق ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع.