مصر | حبس سائق 15 يومًا لقتله زوجته أثناء وجودها مع عشيقها بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائق 15 يومًا لقتله زوجته أثناء وجودها مع عشيقها بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج المنعقدة بمحكمة شمال العباسية، تجديد حبس سائق " عربية كارو " 15 يوم بتهمة قتل زوجته بعد ضبطها برفقة عشيقها.

كان اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المرج، بتحرير مقاول لبلاغ باكتشافه مقتل زوجته 34 عامًا، وفور انتقال أجهزة الأمن عثرت على الجثة مسجاة بسرير غرفة نومهما في الشقة، وبها جرح طعني بالرقبة من الناحية اليمنى.

وذكر الزوج أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، في أقواله، أنه بمجرد خروج زوجته صباحًا لشراء بعض الاحتياجات وعقب عودتها تناهى لسمعه صوت استغاثتها، ولدى استطلاعه الأمر عثر عليها على سُلم العقار مؤكدة تعدي سائق عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفر هاربًا، وأفاد بوجود خلافات مالية بينه وبين مرتكب الواقعة.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ، وبإعادة استجواب الزوج، قرر أنه بتوقيت الواقعة كان نائمًا بغرفة نومه في الشقة محل سكنه، وعقب استيقاظه اكتشف غلق باب الغرفة من الخارج، فدلف لصالة الشقة من خلال نافذة مُطلة عليها، حيث فوجئ بزوجته مع السائق، فتعدى عليه بعصا خشبية "يد مكنسة" إلا أنه تمكن من الهرب.

وأكد أنه عقب عودته، نشبت مشادة كلامية بينه وزوجته، حاولت خلالها الهروب من الشقة، فاستل سكينًا من المطبخ، ولاحقها على سُلم العقار وتعدى عليها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.