مصر | 23 ديسمبر.. إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 ديسمبر.. إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" فى كرداسة، لجلسة 23 ديسمبر، مع طلب راهب الكنيسة للشهادة.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: "عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، سعيد يحيا عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي اسماعيل علي، طارق ابراهيم احمد زايد عيد".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية كلا من المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبد التواب.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات