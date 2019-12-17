أخبار مصر | الشباب يرفعون صور الرئيس السيسي في حفل ختام منتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب يرفعون صور الرئيس السيسي في حفل ختام منتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك بعض الشباب في فعاليات جلسة التوصيات لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الثالثة، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح العظيم وما يقدمه من نتائج مبهرة لجميع دول العالم، ,في مشهد رائع من الشباب معبرين عن سعادتهم رفعوا صور الرئيس السيسي، الذى حرص على إقامة هذا المنتدى للتأكيد على دور الشباب في رفع حياة المجتمعات بجميع الدول.

واختتم منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، فعالياته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكثر من 7 آلاف شاب وفتاة من شتى دول العالم.