أخبار مصر | الوزير : تكثيف أعمال إنشاء كوبري المديرية ببني سويف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير : تكثيف أعمال إنشاء كوبري المديرية ببني سويف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولته التفقدية بمحافظة بني سويف؛ لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل حيث تفقد مشروع إنشاء كوبري المديرية ببني سويف والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه وطوله 540 متر وعرضه 8 متر.

وصرح وزير النقل أن هذا المشروع يأتي استكمالًا لرفع كفاءة شبكة طرق الجمهورية وتسهيل تنقل المواطنين وتامين عبورهم فوق مزلقانات السكك الحديدية.

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وأطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع مشددا على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن يتم تكثيفها لسرعة الإنجاز ليتم الانتهاء من المشروع في يونيو 2020 خاصة وأنه سيساهم في تحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات المرورية ومنع التكدُّس في ميدان المديرية الذي يعتبر من أكثر ميادين المحافظة كثافة.

ثم تفقد وزير النقل سير العمل بالإصلاحات الجاري تنفيذها بمطلع كوبري النيل ببني سويف حيث تابع الوزير الموقف التنفيذي للمشروع، ووجه بإزالة اي معوقات وتسريع الأعمال لتنفيذ المشروع فى التوقيتات المحددة، نظرا لأهمية المنطقة، والحاجة للانتهاء من الإصلاحات بأسرع وقت ممكن.

كما اطلع الوزير على أعمال التنسيق مع المرور والخاصة بانتظام الحركة المرورية بالكوبري عقب قرار فتح وتشغيل الاتجاه القادم من الغرب إلى الشرق فى الاتجاهين، لتجنب التكدسات أو الاختناقات المرورية.