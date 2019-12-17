أخبار مصر | شباب منتدى العالم عن مصر: رائعة.. وسنعود إليها مجددا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب منتدى العالم عن مصر: رائعة.. وسنعود إليها مجددا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى موقع الخليج 365، عدة لقاءات مع عدد من الشباب الذين حضروا منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ.

وعند سؤال أحد الحاضرين وهي "إلينا" من روسيا عن مصر وشرم الشيخ قالت: "أنا لا أعلم الكثير عن مصر حيث أنني لم أمكث في القاهرة سوى يوم واحد لذا فأنا لا أعرفها جيدا وأود عن أعود إليها أكثر من مرة لأعرف كيف تفكرون، والمعيشة هنا، أما شرم الشيخ فهي رائعة وتجد ابتسامة من كل من يقابلك".

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وعند سؤالها حول منتدى شباب العالم وطريقة تنظيمه، قالت: "انه عظيم للغاية فهناك جودة في كل شيء في التنظيم، في التفاصيل، في الخطة، والمشاركات وكل شيء".

فيما قال اليهندرو من أمريكا اللاتينية: "هذه هي أول زيارة لي لمصر وقد تمكنت من زيارة القاهرة ودهب وأعجبت بالمناظر الطبيعية والصحراء" أما فيما يتعلق بالمؤتمر فقد ذكر أنه فرصة عظيمة لأي شاب المشاركة في مثل هذا المؤتمر، وتمتعت بمشاركة الخبرات وأود المجيء في العام القادم".

ومن إسبانيا فكان لنا لقاء مع ميغان والذي قال: "إن الشعب هنا في مصر وخاصة في شرم الشيخ ودودين للغاية وسأعود مرة ثانية".