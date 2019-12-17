أخبار مصر | قرينة الرئيس تلتقي طلاب مدرسة الأمل للصم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرينة الرئيس تلتقي طلاب مدرسة الأمل للصم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنها حرصت اليوم على استقبال أولادها من مدرسة الأمل للصم خلال حضورها في منتدى شباب العالم.

وأوضحت قرينة "السيسي"، أن هذا اللقاء يأتي في إطار إيمانها بأحقيتهم في الرعاية، ومنحهم دفعة تشجيع وإعجاب بقدرتهم على تجاوز التحديات وإيجاد طرق للتعايش داخل المجتمع، جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".