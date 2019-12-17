أخبار مصر | "محلية النواب" توصي بسرعة حل مشكلات توصيل الغاز بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية النواب" توصي بسرعة حل مشكلات توصيل الغاز بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيلها محمد الحسينى، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تأخر الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للعديد من قرى ومراكز محافظة الفيوم، وخاصة فى مركز إطسا.

وشهد الاجتماع مطالبات بضرورة أن تستغل الأجهزة التنفيذية الاهتمام الكبير من القيادة السياسية نحو هذا الملف، وأن يستفيد المواطنون من التوصيلات بمختلف المحافظات.

واستعرض النائب ياسر سلومة طلب الإحاطة الخاص بعدم تنفيذ قرار رصف طريق مركز إطسا بمحافظة الفيوم بطول 9 كيلو متر بسب وجود خلاف على توصيل الغاز الطبيعى، رغم صدور قرار برصفه منذ 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مركز إطسا يمثل 25% من سكان المحافظة، مما يمثل أهمية كبيرة لتنفيذ الطريق، ومن ثم حل إشكالية الغاز الطبيعى ضرورة مهمة.

وأكد سلومة، أن الغاز الطبيعى بالقرى أصبح ضرورة مهمة بعد إشكاليات أنابيب الغاز وتداعياتها، مؤكدا على أن الأعمال تتم بالعديد من مراكز المحافظة، ومركز إطسا لم ينعم بهذه الأعمال الخاصة بالغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن أعمال الرصف والغاز أصبحت ضرورة مهمة للمواطنين.

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وعقب ممثل وزارة البترول، موضحًا أن لديهم خطة زمنية لتوصيل الغاز بمركز إطسا، مشيرًا إلى أن أعمال التوصيل مدرجة فى خطة 2021/2022، فيما اعترض مقدم طلب الإحاطة على تأخر توصيل الغاز إلى مركز إطسا، مؤكدًا أنه من أقرب المراكز مسافة فى الفيوم، مطالبًا بسرعة توصيل الغار حتى يتنسى تنفيذ أعمال رصف الطريق.

وتدخل رئيس الاجتماع محمد الحسينى، بأن القيادة السياسية ترى هذا الملف بشكل جدى، ويتحقق فيها نجاحات كبيرة، ومن ثم المواطن لابد أن يستفيد من هذا الاهتمام الكبير، مؤكدا على أن أجهزة الدولة تقدم دعم كبير فى هذا الملف والمواطن لا يتحمل إلا قليل، ومن ثم انتشار أعمال الغاز بمختلف المحافظات لابد أن تنتهى فى أقرب وقت بالتنسيق مع أعمال الصرف.

ولفت إلى أن المحافظة مطالبة بتقديم ملف كامل عن نسب أعمال الغاز بالمحافظة للعمل على مخاطبة وزير البترول والذى يعمل بكفاءة لسرعة الانتهاء من هذا الملف بمركز إطسا.

وقال "الحسيني"، أن خدمة الغاز فى الفيوم شبه معطلة ويترتب عليها تعطل أعمال أخرى خاصة رصف الشوارع، فيما أوصت اللجنة بضرورة عمل وزارة البترول على إنهاء أعمال الغاز ليتم استكمال أعمال الرصف للعديد من الطرق التى تعانى من عدم استكمال الأعمال.