أخبار مصر | البرلمان لرئيس موانئ البحر الأحمر: "لو ما كسبناش دهب ربنا هيحاسبنا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان لرئيس موانئ البحر الأحمر: "لو ما كسبناش دهب ربنا هيحاسبنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اللواء رضا اسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بمقر ميناء سفاجا، على هامش الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة بمحافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من مشروعات الطرق القومية، ومخرات السيول للتأكد من سلامة إجراءات الوقاية من الأمطار، فضلا عن عدد من الموانئ.

وقال هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال استقبال اللواء رضا اسماعيل رئيس الهيئة للوفد بالميناء، "ليس هناك دولة فى العالم لديها كل هذه السواحل لو لم يتم استغلالها"، متابعا : " لو ما كسبناش منها دهب يبقى ربنا هيحاسبنا، لأنه هيبقى العيب فينا".

وأكد رئيس الهيئة، أن هيئة الموانئ تحرص على تنفيذ التوصيات الخاصة باللجنة خلال الزيارات السابقة، موضحا أن هناك اتفاقا مع الجهات المختلفة لتنفيذ خدمة الشباك الواحد، فى ميناء سفاجا.