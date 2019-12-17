أخبار مصر | السيسي يشارك شباب العالم في ماراثون السلام بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يشارك شباب العالم في ماراثون السلام بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شباب العالم في ماراثون السلام بشرم الشيخ.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، بالشباب المشاركين في ماراثون السلام بعد انتهائه أمام أيقونة السلام بشرم الشيخ.
وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": سعدت اليوم بمشاركتى فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتى بالأمل وأنا أرى الشباب الواعى المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام".