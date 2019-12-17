أخبار مصر | السيسي يشارك شباب العالم في ماراثون السلام بشرم الشيخ

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شباب العالم في ماراثون السلام بشرم الشيخ.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، بالشباب المشاركين في ماراثون السلام بعد انتهائه أمام أيقونة السلام بشرم الشيخ.