أخبار مصر | قرينة الرئيس: سعدت بلقاء حليمة آدن وهنأتها بنجاحها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرينة الرئيس: سعدت بلقاء حليمة آدن وهنأتها بنجاحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إنها سعدت بلقاء حليمة ادن وهـنأتها بنجاحها في كسر حواجز الظروف ونجاحها في مجال الأزياء، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن حليمه آدن، فتاة صومالية أمريكية، شاركت في منتدى شباب العالم 2019، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرمه، ولفيف من الوزراء والمسئولين وأكثر من 7 آلاف شاب من مختلف دول العالم.

كانت الفتاة الصومالية الأمريكية "حليمة آدن"، استعرضت قصتها ضمن فعاليات المنتدى، كأول محجبة تشارك في مسابقات ملكات الجمال في الولايات المتحدة الأمريكية.