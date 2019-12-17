أخبار مصر | السفير المصري في بكين ينظم حفل استقبال للسفراء الأفارقة

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يناقش الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للأمن والسلامة الإفريقية اليوم، التزامات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بإسكات البنادق في أفريقيا من أجل وضع خال من النازعات.

ويعقد الاتحاد الأفريقي الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2019، في فندق الماسة كابيتال، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث قضايا السلم والأمن والتفكير فيها بهدف توفير توجيهات السياسات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتطوير القوة الأفريقية الجاهزة، وقدرتها على الانتشار السريع، من أجل تنفيذها من قبل الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الآليات الإقليميةإضافة إلي منع النزاعات وإدارتها وتسويتها، وكذلك من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، ويسبق اجتماع وزراء الدفاع الأفارقة الاجتماع العادي الخامس عشر لرؤساء أركان الدفاع ورؤساء السلامة والأمن الأفريقيين المقرر عقده يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 واجتماع الخبراء الذي عقد في الفترة من 15 إلى71 ديسمبر 2019.

وقد تناقش وبحث خبراء اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن في بعض الوثائق الأساسية لتعزيز قدرات القارة نحو إسكات البنادق وتعزيز الأمن الدائم تحضيرًا للاجتماعات الرفيعة المستوى التالية للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن.

ومن المقرر، أن يحضر مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن، السفير إسماعيل شرقي، هذين الاجتماعي وسيلقي كلمة مهمة حول قضايا السلم والأمن في أفريقيا.

وفي هذا السياق، ستشمل القضايا التي يتم التطرق إليها مبدأ القوة الأفريقية الجاهزة بشأن عمليات دعم السلام، واستراتيجية الاتحاد الأفريقي لإدارة الحدود، والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتطوير أداء عمليات حفظ السلام في أفريقيا.

ويهدف اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن إلى المساهمة في تحقيق أفريقيا سلمية ومستقرة بما يتماشى مع أجندة 2063.

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وفي هذا الصدد، تقدم اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن توجيهات بشأن الجهود الجارية نحو تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا.

وعلى وجه التحديد، يهدف الاجتماع إلى تقديم المستجدات عن التقدم المحرز منذ انعقاد الاجتماع العادي الحادي عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن والاجتماع العادي الرابع عشر لرؤساء أركان الدفاع الأفريقيين الذي عقد في الفترة من 8إلى 12 أكتوبر2019، في أديس أبابا، إثيوبيا، بشأن الجهود المستمرة التي تبذلها المفوضية، لتيسير تنفيذ مبادرات السلم والأمن ونشر القوة الأفريقية الجاهزة في الوقت المناسب وقدرتها الإقليمية على الاستعداد.

وتدرس اللجنة المتخصصة التفكير في الجهود المبذولة لإسكات البنادق في أفريقيا، وتعزيز المكاسب التي تحققت حتى الآن، وضمن هذه العملية، تحديد التحديات التي تمت مواجهتها، وكذلك صياغة استجابات عملية ووضع خطط عمل ملموسة على مستوى الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الآليات الإقليمية بحث مبدأ الاتحاد الأفريقي الذي تم وضعه حديثًا بشأن عمليات دعم السلام، والذي يهدف إلى تعزيز عمليات دعم السلام للاتحاد الأفريقي في أفريقيا.

كما عملت اللجنة على تقديم إحاطة حول المستجدات في كل من إطار الاتحاد الأفريقي للامتثال والمسألة بشأن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؛ وتنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن السلوك والانضباط لعمليات دعم السلام وسياسة الاتحاد الأفريقي بشأن منع ومكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين لعمليات دعم السلام، كما اعتمده مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه الـ 813 الذي عقد في 29 نوفمبر 2018.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماعات القادمة رؤساء الأركان الأفارقة، ووزراء الدفاع والسلامة والأمن الأفريقيون، بالإضافة إلى المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية التابعة للإتحاد الإفريقي ومن المتوقع أيضا أن تنبثق عن المداولات مقترحات ملموسة بشأن تعزيز السلم والأمن في القارة، بما في ذلك تنفيذ موضوع "إسكات البنادق" في 2020 وتطوير أداء عمليات حفظ السلام.

واللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن هي جهاز رئيسي لصنع السياسة بالاتحاد الأفريقي، وقد أنشئت وفًقا للمادة 14 من القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي (2000) وتتمثل الولاية الرئيسية لـلجنة في تقديم الإرشادات والتوجيهات لمفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن مسائل الدفاع والسلامة والأمن.

وفي هذا الصدد تنظر اللجنة في مسائل السلم والأمن وتفكر فيها وتوفر التوجيه السياسي لتنفذه مفوضية الاتحاد الأفريقي وعليه، فإن مفوضية الاتحاد الأفريقي مكلفة بتوفير تقرير سنوي واحد على الأقل عن التطورات في تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي بشأن المنظومة الأفريقية للسلم والأمن، بما في ذلك تطوير القوة الأفريقية الجاهزة وقدرته على الانتشار السريع، وبالمثل، تلتمس المفوضية التوجيه والمشورة من اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن حول كيفية تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا السلم.