أخبار مصر | غدا.. نقابة المهندسين تنظم مؤتمر "السلامة المهنية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نقابة المهندسين تنظم مؤتمر "السلامة المهنية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة المهندس هشام أبو سنة، غدا الأربعاء، مؤتمرا بعنوان "إستراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية، وتأمين المنشأت والأفراد"، برعاية وحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، وذلك بمقر نادى نقابة المهندسين بأبو الفداء بالزمالك.

ويناقش المؤتمر من خلال عدة حلقات نقاشية، خطط التأمين والإطفاء لحرائق المواد البترولية، وأنواع الحرائق، وأجهزة ومعدات الإطفاء المناسبة وسبل الوقابة من الحرائق، وكيفية معالجة المخلفات والتخزين والنقل والتداول، والإسعافات الأولية، بجانب سبل تأمين المنشآت والأفراد من الأخطار بأنواعها.