أخبار مصر | لليوم الثالث على التوالي.. استمرار اجتماعات اللجنة المتخصصة للأمن والسلامة الأفريقية

وانتهت أعمال لجنة الخبراء بصياغة تقرير مفصل تضمن العديد من التوصيات المحددة لعرضها على اجتماع السادة رؤساء الأركان يعقبها العرض على وزراء الدفاع لإقرارها.

وأشادت جميع الوفود المشاركة وأعضاء مفوضية السلم والأمن بالإتحاد الأفريقى بحفاوة الإستقبال والتنظيم والتسهيلات غير المسبوقة للإجتماعات التى تعقد للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية.

وأكد ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي للأمن والسلم فى ختام الإجتماعات، على أن الدراسة المتأنية والدقيقة لكافة التقارير والملفات التى تم مناقشتها خلال الأيام الثلاثة الماضية ستساهم بشكل كبير فى بلورة موقف موحد يعكس مصالح وتطلعات كافة دول الإتحاد وأهداف العمل الأفريقي في مجال السلم والأمن، مؤكدًا أن كافة الموضوعات التى طرحت على جدول أعمال إجتماع اللجنة تحظى بأولوية متقدمة فى أجندة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الأمن والإستقرار بالقارة.

من جانبه ألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر فى إجتماعات الخبراء كلمة

وجه خلالها الشكر والتقدير للوفود المشاركة وأعضاء المفوضية على الجهد المبذول والمداخلات الهامة أثناء مناقشة كافة الموضوعات التى نأمل أن تكون بداية لإنطلاقة جديدة لتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك، بما يعكس حرص مصر الدائم على دعم جهود دول القارة الرامية إلى تحقيق السلام والإستقرار والقضاء على الإرهاب والنزاعات لتوفير الحياة الكريمة لكافة الشعوب الأفريقية.