أخبار مصر | وزير القوى العاملة ومحافظ الإسماعيلية يتبادلون الدروع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة ومحافظ الإسماعيلية يتبادلون الدروع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الدروع، وذلك في إطار زيارة الوزير للمحافظة لافتتاح أول ملتقى للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

وأهدى "سعفان" درع الوزارة للمحافظ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.

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كما أهدى "بشارة" درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهوده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية، وعمله الدؤوب لإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

كما قام الوزير بإهداء درع الوزارة للدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس تقديرًا لها على جهودها المبذولة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وما بذلته الجامعة من جهد كبير لإنجاح هذا الملتقى كشريك رئيسي للوزارة.

وقامت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة لكل من الوزير والمحافظ تقديرًا لهما على جهودهما المبذولة للارتقاء بكافة مؤشرات الدولة المصرية.