أخبار مصر | تعرف على خط سير الأوتوبيس الكهربائي الجديد بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خط سير الأوتوبيس الكهربائي الجديد بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، عن بدء أول أوتوبيس تجريبي يعمل بالكهرباء داخل شوارع القاهرة على خطوط هيئة النقل العام، ضمن خطة تطوير الهيئة، واستكمالًا لخطة المحافظة في دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة.

وترصد بوابة "الخليج 365" خط السير التي يعمل عليه الأوتوبيس الكهربائي، بداية من اليوم، وسيتم تشغيله تجريبيا لمدة ثلاثة أشهر.

ويبدأ خط الأتوبيس الكهربائي، من التحرير وينتهي بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، مرورًا بمحطات رمسيس التحرير ونادي السكة والمشير طنطاوي ووزار الزراعة والعباسية، والتجمع الخامس شارع الـ90، الغاز، والمستشفى الجوي جامعة المستقبل.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الأتوبيس الكهربائي تبلغ تكلفته 4 مليون جنيه ومجهز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشيًا مع نهج الدولة فى ترشيد استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.

