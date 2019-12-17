شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أنظمة الأمان في الأتوبيسات الكهربائية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الهيئة العربية للتصنيع، إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية، والتي يتم فيها تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني من خلال التحالف الذي تقوده الهيئة العربية للتصنيع مع شركة «وانكسيانج» الصينية العالمية، وشركة «يونيتد انفستمنت»، وشركة «مواصلات مصر»، حيث أعلنت محافظة القاهرة تشغيل أول اتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، الذي تم تشغيله تشغيله تجريبيًا تمهيدًا لتعميمه بخوط الهيئة.

ويكمن الاختلاف بين الأتوبيسات الكهربائية الجديدة، والمركبات الأخرة في نظام الأمان، كما أنها صديقة للبيئة ولا ينبعث منها دخان، وتتميز بالهدوء فلا يصدر منها سوى صوت التكييف، وتعمل على نظام الشاشة الإكترونية، فإذا كان الباب ملونا بلاحمر فمعنى ذلك أنه مفتوح، ولن يسطتيع الركاب الحركة قبل إغلاقة.

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وتتميز الأتوبيسات الكهربائية بالمحافظة على نظافة ونقاء البيئة حيث إنها تدار بالكهربا ولا ينتج عنها أي تلوث للبيئة الناتج عن استخدام الوقود التقليدي، فهى توفر سبل الراحة للركاب بالمقاعد المريحة وتكييف الهواء ووسائل الترفية وشاشات عرض فيديو، وواى فاى لخدمات الإنترنت، ومجهزة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة، وبها احدث الأجهزة للذفع الالكترونى، حيث يمكن لاى راكب الحصول على التذكرة من خلال ماكينات مركبة بمدخل الاتوبيس، أو استخدام كروت التحصيل الذكية.

وتم تزويد الأتوبيسات بـ4 ازرار قنابل إطفاء ذاتى، عند رؤية المكان الذي يحترق يتم الضغط على الزر وينتهى كل شيء، وهناك طفايتان للحريق، ومزوده ب10 كاميرات، فاذا كان هناك راكب ينزل من الخلف فيمكن للسائق رؤيته من خلال الشاشة الموضوعه امامه، وتعمل الاتوبيسات بنظام الشحن وسرعتها 70 كم في الساعة، وتسير من 250 ل 300 كم في الشحنة الواحدة.

ويمكن لاى مواطن يرغب في استخدام اسطول النقل الذكي متابعة حركة الاتوبسات ومعرفة اقرب محطة يمكن التوجه اليها، وتوقيت وصول الاتوبيس والزمن المتوقع للرحلة، من خلال تطبيق على أجهزة التليفون المحمول ومرتبط بشبكة جوجل العالمية.