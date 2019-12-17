شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ محافظ الإسكندرية بمنصبه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، بمكتبه، وفدا من قساوسة الطائفة الانجيلية بالإسكندرية، وذلك لتهنئة المحافظ بتوليه مهام منصبه كمحافظا للإسكندرية، متمنيين له دوام التوفيق والنجاح، وأن ترتقي وتنهض الإسكندرية في عهده.

وترأس الوفد الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الانجيلية بمصر وراعي الكنيسة الإنجيلية بسيدي بشر، وبحضور القس راضي عطا الله راعي الكنيسة الانجيلية بالعطارين، والقساوسة الممثلين لجميع الكنائس الانجيلية بالإسكندرية.

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وأعرب المحافظ عن سعادته بتهنئة وفد الطائفة الانجيلية، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات التي تربطه بأعضاء الطائفة الانجيلية، واستمع إلى شكاوى وفد الطائفة الانجيلية التي تمثلت في تطوير منظومة الرصف بالمحافظة، وزيادة الانضباط المروري بالشارع السكندري، ومعالجة مشكلات الصرف الصحي ببعض الأماكن.

وأكد الشريف أنه يعمل حاليا على حل العديد من المشكلات التي تعاني منها المحافظة وعلى رأسها مشكلة تراكم مياه الصرف أثناء النوات وذلك بسبب ضعف شبكات الصرف الصحي وعدم قدرتها على استيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار أحيانا إلا ان المحافظة مع شركة الصرف الصحي تعمل على إيجاد حلول هندسية عاجلة لحل تراكمات مياه الأمطار في بعض الأماكن.

وعلى الصعيد ذاته، أشار المحافظ بأن محور المحمودية سيكون له 12رافد مما سيؤدي إلى انفراجه مرورية كبيرة بالمدينة، وأضاف بأنه يعمل على إيجاد حلول جذرية للباعة الجائلين مما سيعمل على احداث فارق كبير في سيولة الحركة المرورية وذلك من خلال توفير أماكن بديلة لهم بها جميع الخدمات.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من قساوسة الطائفة الأنجيلية بالإسكندرية

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من قساوسة الطائفة الأنجيلية بالإسكندرية

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من قساوسة الطائفة الأنجيلية بالإسكندرية

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من قساوسة الطائفة الأنجيلية بالإسكندرية