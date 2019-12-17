شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ومحافظ بني سويف يتفقدان سير العمل بمشروع كوبري المزلقان لتسهيل حركة المرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان ميدان المديرية بمدينة بني سويف لتوفير السيولة المرورية بالمنطقة وتأمين المرور ( حركة السير والمشاة )بالمنطقة ،والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري ،بتكلفة 90 مليون جنيه «بدون تكلفة نقل المرافق» ويبلغ طوله 750 مترا وبعرض من 8 إلى 9 أمتار «إتجاه واحد» مكون من حارتين.

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استمع وزير النقل ومحافظ بني سويف من المهندسين القائمين على تنفيذ المشروع لعرض موجز عن الأعمال التي تم تنفيذها في مشروع الكوبري،حيث تم استلام الموقع في 1ديسمبر الجاري،ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 30 يونية 2020، حيث تم الانتهاء من أعمال جسًات التربة ،وتم البدء في تنفيذ أعمال دق الخوازيق، إذ تم عمل 15 خازوق، كما تم نقل خطوط التليفونات التي تعوق مسار الكوبري.

وزير النقل ومحافظ بني سويف يتفقدان سير العمل بمشروع كوبري المزلقان

وأوضح المحافظ أن المحافظة تقوم بالتزامن مع تنفيذ الأعمال بتذليل كافة المعوقات للإسراع في تنفيذ المشروع الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة لحل مشكلة التكدس المروري بالمنطقة الحيوية،مشيرا إلى التنسيق المستمر والمتواصل مع شبكات المرافق لرفع ونقل المرافق التي تعترض مسار الكوبري،حيث جاري التواصل والتنسيق المستمر مع شركة المياه لنقل خط الانحدار وكذا وشركة الكهرباء لنقل كابلات الكهرباء التي تتعارض مع مسار الكوبري الذي يبدأ من أمام عمر أفندي بجوار شبكة الكهرباء ماراً بالطريق المؤدي لمزلقان السكة الحديد ثم يعلو شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية في اتجاه مواز لشارع بورسعيد وينتهى أمام البنك الزراعي المصري.

وزير النقل ومحافظ بني سويف يتفقدان سير العمل بمشروع كوبري المزلقان

وأشارمحافظ بني سويف إلى أنه لضمان المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي للمشروع تم انشاء جروب على الواتس آب، حيث يضم الجروب نائب المحافظ،والسكرتير العام،وكافة الممثلين من القطاعات المعنية بالمشروع، ليتم توضيح نسب الإنجاز اليومية والمعوقات والإجراءات المنفذة لحلها من خلال تقرير فني يتم تحديثه أولا بأول ليتم تلافي أية سلبيات قبل تفاقمها، والالتزام بخط الزمني المتفق عليه.