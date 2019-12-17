شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمود السبيلي، مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، حركة التنقلات بمديرية الأمن.

وشملت الحركة تولي الرائد طارق مدحت رئيس مباحث حدائق أكتوبر، والرائد إسلام سمير رئيس مباحث ثان أكتوبر، والرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوا مدية.

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وتولى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، والرائد أحمد عصام رئيس نقطة الرماية، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، والرائد أحمد يسري رئيس مباحث الصف.

كما تم تعيين الرائدج مؤمن فرج رئيسا لمباحث العياط، والرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، والرائد محمد مجدي رئيسالمباحث أوسيم، رالرائد مؤمن فرج من معاون امبابة إلى رىيس مباحث العياط، وعمرو فاروق من معاون العجوزة إلى رئيس مباحث الجيزة.

كما تم نقل محمد داود من ثان اكتوبر إلى ابو النمرس، ومعتصم رزق من معاون اول اكتوبر إلى رئيس مباحث كرداسه