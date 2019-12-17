«الإسكندرية الأزهرية» تطلق دورات تدريبية لتنمية مهارات شيوخ المعاهد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية جولة ميدانية الثلاثاء لمتابعة فعاليات دورات تدريب شيوخ المعاهد الإعدادي والثانوي بالإسكندرية، والتى تقام بمركز الخدمة والنشاط في منطقة ميامي، وتهدف إلى تنمية المهارات الإدارية لشيوخ المعاهد.

وخلال الجولة أكد رئيس الإدارة المركزية على أهمية التدريب في نقل الخبرات، وتنمية المهارات، ووجه المتدربين بضرورة نقل أثر التدريب إلى المعاهد حتى تعم الفائدة الجميع، موضحًا أن الأزهر الشريف حريص كل الحرص على مواكبة تطورات العملية التعليمية، من خلال عقد التدريبات المختلفة للعاملين به؛ وذلك وفق رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم، كما حث المتدربين على الاستفادة الكاملة من المدربين وخاصة في الإجازات والسلف وغيرها.

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دورات تدريبية لتنمية مهارات شيوخ المعاهد ووعاظ البعوث الاسلامية

وقال أن هذا التدريب يعد فرصة عظيمة للاستفادة من هذه القامات، كما تابع فعاليات تنمية معلمي الرياضيات على برنامج GeoGebra والذي يقام بمركز الخدمة والنشاط بميامي حتى الخميس 19 / 12 / 2019 ويضم متدربين من مختلف المحافظات.

وفي سياق آخر تابع «أبوزيد» فعاليات تدريب الوعاظ والتي تقام بمدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة، بعنوان «الفقه والقضايا الفقهية المعاصرة» مؤكداً على أنهم مسئولون أمام الله لتبليغ رسالة الإسلام الصحيحة ووسطية الأزهر، ولابد أن نعرف أن الأزهر يحارب ولكن هو صامد رغم كل المحاولات.

دورات تدريبية لتنمية مهارات شيوخ المعاهد ووعاظ البعوث الاسلامية

وفى سياق منفصل تابع إبراهيم فاضل الوكيل الثقافي للمنطقة أخر تجهيزات معرض التربية الفنية بمقر المعرض بمعهد بنين سموحة النموذجي، حيث رافقته صفاء صبحي مدير العلاقات العامة، وتزامن ذلك مع متابعة الدكتورة أميمة قنطوش مدير التعليم النموذجي لاستعدادات المعاهد النموذجية للمعرض حيث يتم افتتاح المعرض الخميس المقبل.

دورات تدريبية لتنمية مهارات شيوخ المعاهد ووعاظ البعوث الاسلامية

يذكر أن المعرض يقام سنويًأ ويضم العديد من الأعمال الفنية لمعلمي ومعلمات التربية الفنية، وطلاب معاهد الإسكندرية الأزهرية.