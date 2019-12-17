شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني ينفي إضراب 10 نزيلات بسجن القناطر عن الطعام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من القنوات الفضائية، بشأن إعلان 10 من نزيلات سجن القناطر للنساء، إضرابهن عن الطعام نظرًا لاعتقالهن لأسباب تعسفية وحرمانهن من رعاية أطفالهن.
وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن الأمر لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة، ومزاعم لا تمت للواقع بصلة.
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