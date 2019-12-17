شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من 20 دولة إفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ظهر اليوم الثلاثاء، وفدًا ممثلًا عن 20 دولة أفريقية، من المشاركين في أعمال الملتقى الإفريقى الذى تنظمه وزارة «الشباب والرياضة» المصرية فى الفترة من 13، حتى 19 من ديسمبر الجارى، تحت شعار: «المواطنة والتنمية».

واستعرض مشرفو المرصد آليةَ عمل المؤسسة التى تضم ثلاث عشرة وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية فى محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثُّها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة أحوال المسلمين فى أرجاء العالم.

وتعرَّف الوفد الأفريقى الذى أعرب عن تقديره لجهود المرصد فى التصدى للدعاوى المتطرفة، على أبرز الإصدارات والدراسات التى تناول فيها المرصد العوامل الاجتماعية والاقتصادية فى صناعة التطرف داخل القارة الأفريقية، كما اطلع الوفد على أبرز الحملات التوعوية التي أطلقها المرصد لتحصين الشباب من الوقوع فى شباك الجماعات الإرهابية.