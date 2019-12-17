مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من 20 دولة إفريقية

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واستعرض مشرفو المرصد آليةَ عمل المؤسسة التى تضم ثلاث عشرة وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية فى محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثُّها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة أحوال المسلمين فى أرجاء العالم.
وتعرَّف الوفد الأفريقى الذى أعرب عن تقديره لجهود المرصد فى التصدى للدعاوى المتطرفة، على أبرز الإصدارات والدراسات التى تناول فيها المرصد العوامل الاجتماعية والاقتصادية فى صناعة التطرف داخل القارة الأفريقية، كما اطلع الوفد على أبرز الحملات التوعوية التي أطلقها المرصد لتحصين الشباب من الوقوع فى شباك الجماعات الإرهابية.
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