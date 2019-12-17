شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شملت حركة التنقلات الداخلية للضباط بمديرية أمن الجيزة، التى اعتمدها اللواء طارق مرزوق مدير الأمن اليوم الثلاثاء، تولي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، خلفا للرائد إسلام سمير الذي تولى منصب رئيس مباحث ثان أكتوبر، كما تولى الرائد مؤمن فراج رئيس مباحث مركز العياط، وتولي الرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، خلفا للرائد أحمد صبري الذي تولى منصب وكيل فرقة الهرم. وشملت الحركة تولى الرائد طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر المنشأ حديثا، والرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية. كما تولى الرائد معتصم رزق منصب رئيس مباحث كرداسة، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم. Advertisements وتم نقل العقيد محمد راسخ وكيل فرقة الهرم إلى إدارة الطرق والمنافذ، والرائد حسام عبد المنصف إلى قسم شرطة الشيخ زايد، والرائد أحمد نصر من فرقة مباحث جنوب الجيزة إلى إدارة منافذ الجيزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.