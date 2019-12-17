شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شابة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس السيسي على سؤالها حول الصراعات فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت شابة كردية فى نوبة من البكاء، خلال إجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى على سؤالها عن الصراعات فى العالم والأقليات، حيث وجهت سؤالها للرئيس السيسى حول الكراهية فى العالم، وأين حقوق الإنسان خاصة أنها لا تعرف مستقبلها.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع مجموعة من شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.