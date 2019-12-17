شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: لا صحة لاضراب نزيلات بسجن القناطر بزعم اعتقالهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بعدد من القنوات الفضائية الإثارية، بشأن إعلان 10 من نزيلات سجن القناطر للنساء عن إضرابهن عن الطعام نظراً لاعتقالهن لأسباب تعسفية وحرمانهن من رعاية أطفالهن.

وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن الأمر لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة، ومزاعم لا تمت للواقع بصلة.