شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: نسعى لتحسين وتطوير الأكاديمية الوطنية للشباب بشكل مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تمكين الشباب وتولى المسئولية دون جاهزية يضعهم فى بيئة غير قابلة للنجاح، لافتا إلى أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب موجودة فى فرنسا منذ عشرات السنوات، وتقوم بهذا الدور.

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وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقائه مع شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "عملنا اقتناء الشباب وتجرد لأفضل العناصر، مشيرا إلى أن تم إعداد 3 دورات بها 500 شاب، وتجهيز مجموعة أخرى من حملة الماجستير والدكتوراه بها 200 شاب من أجل تدريبهم وتأهيلهم، وكذلك مجموعة شباب من أفريقيا لمدة 45 يوم من أجل تدريبهم.. ومستعدين للتنسيق مع حكومات الدول.. حريصين على تأهيل الشباب العربى والأفريقى والمصري.. ومستعدين لدعمه بشكل أو أخر .. أى دور لأى مؤسسة تتسم بالجدية والمسئولية والنزاهة سوف تنجح والمسئولية فى التأهيل.. الأكاديمية الوطنية تعمل بهذا الطريقة.. وسوف تنجح فى مصر أو أى دولة أخرى".

وتابع الرئيس السيسى: "أى تجربة موجودة عندنا فى مصر متاحة للجميع.. واتمنى أن نرى العالم كله متقدم.. ومفيش حد بيتقدم على حساب حد.. المخرجات من الأكاديمية الوطنية كويسة ونتمنى أن تكون أفضل من ذلك.. ونسعى إلى مزيد من التحسين.. نسعى للتطوير والتحسين.. الإنسانية لا تقف عن حدود".