شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسي لفتاة كردية: "مبنقولش نصايح تؤدى إلى دمار وخراب الأمم والشعوب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب: "خلال 80 سنة فاتوا حصل تقسيم للدولة الكردية القديمة وافرزت الواقع اللى إحنا فيه سوريا وتركيا والعراق وإيران وغيرها، وده مؤلم بس أنا ليا مقاربة هادئة جدا تعتمد على العمل والسلام، محدش يقدر ياخد هوية حد أو يغريها.. بدليل بعد السنينين دى بتتحدثى فى الأمر ده والإجراءات اللى فاتت كانت كفيلة بالتغيير أو بالطمس والتغيير ولكن ده محصلش ومش هيحصل".
وأضاف الرئيس السيسي: حد تانى فى موقعى ده يقول فرصة لاشعال ما هو قابل للاشتعال علشان نثأر حتى من اللى بيتعمل فينا من دول معينة، لا إحنا مش بنفكر كده، ومبنقولش أبدا نصايح تؤدى إلى دمار وخراب الأمم والشعوب والناس".
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