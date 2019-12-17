شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحد شباب منتدى شباب العالم، خلال سؤاله للرئيس السيسى، حيث عرف نفسه بأنه محمد ابراهيم موسى نائب محافظ المنوفية، وأنه كان أحد شباب تنسيقية الأحزاب، ورد الرئيس السيسى: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة".
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى مع شباب العالم، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.