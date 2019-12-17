شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: التدخل فى العراق أسقط الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العراق كان دولة مستقرة وقوية ومتقدمة اقتصاديا، قياسا بعالمنا العربى، مضيفا: "لكن المسؤول عن الدولة إذا أخطأ يمكن أن يدفع ثمن هذا الخطأ الوطن كله".
وأضاف الرئيس السيسي خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب: "أى دولة فى العالم عندما تتداعى يبقى مسلسل التراجع لقدراتها وآدائها يصعب إيقافه إلا بظروف خاصة جدا..العراق حتى 2003 كان ممكن أن تعوض وتصوب الخطأ وتستعيد نفسها فى سنوات قليلة..لكن ما حدث من تدخل فى العراق أدى إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها وكان على رأسها الجيش العراقى والمؤسسات الأمنية..حجم تدمير وتخريب فى مدن عراقية كثيرة نتيجة هذا الأمر".
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