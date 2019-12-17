شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهوية الكردية لن يستطيع أحد محوها، مشددا على أن الشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما مضت.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب.
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