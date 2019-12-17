شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تجهيز مراكز الشباب و15 خيمة لاستقبال متضرري حادث انهيار فاقوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن فتح وتجهيز مراكز الشباب وتوفير 15 خيمة بالساحة الشعبية بمركز فاقوس مجهزة بالمواد الغذائية والمعيشية من بطاطين وأغطية لاستقبال المواطنين الذين تم إخلاؤهم من العقارات المجاورة للعقار المتهدم بشارع عطا الله بجوار مسجد المجيدي بمنطقه إنقيزة بمركز فاقوس، والذي أسفر عن حالة وفاة وإصابة 2 آخرين، حيث قام المحافظ بتفقد معسكرات الإيواء ومركز شباب فاقوس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين الذين تم إخلاؤهم.
كما قرر المحافظ فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات حادث انهيار العقار ومعرفه أسباب الانهيار، ومازالت أعمال رفع الأنقاض مستمرة للتأكد من عدم تواجد أي حالات وفيات أو إصابات تحت الأنقاض.
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