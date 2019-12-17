شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «إذا أخطأ المسؤول عن الدولة يدفع الوطن كله الثمن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «العراق كانت دولة مستقرة وقوية ومتطورة، اقتصادها قوي، بالمقارنة بواقعنا العربي، وما حدث هناك يقول إن المسؤول عن الدولة إذا أخطأ يدفع الوطن كله الثمن».

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وأضاف: «فيه خطأ كبير حصل سنة 1990/1991.. أي دولة في العالم عندما تتداعى، فإن مسلسل التوقف عن سقوطها يصعب إيقافه إلا بظروف خاصة جدًا.. حتى 2003، كانت العراق ممكن تعوض الخطأ اللي حصل ده، والـ17 سنة اللي فاتوا كانو ممكن الخطأ يتصلح، والتدخل في 2003 أدى إلى إسقاط الدولة والجيش والمؤسسات الأمنية».

وذكر أن «حجم التدمير والتخريب، وإعادة البناء يتكلف مليارات، اللي بيتهد مش هيتبني تاني، وقلتها كتير، خلوا بالكم من بلادكم، لأن بلادنا لو تعرضت لأذى يصعب استعادة واقعها، لما حصل قتال داعش كل قدرات الحكومة العراقية تم تخصيصها لهذا الأمر».

جاء ذلك على هامش لقاء مفتوح عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ من 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.