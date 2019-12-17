شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «مصر لم تسقط لأن ربنا قال لأ.. والجماهير لو اتحركت محدش يقدر يوقّفها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إن الوزراء كانوا يتساءلون في بداية حكمه عن أسباب استعجاله بناء المشروعات.

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وأضاف: «كان عندي نهم، وكانوا بيقولولي ليه مستعجل كده، وده لأني كنت خايف على المصريين إنهم ميستحملوش الظرف الصعب، إذا تحركت الجماهير صعب إيقافها».

وأكد الرئيس أن عدم سقوط مصر خلال السنوات الماضية كان «لطف إلهي»، لأن «ربنا قال لأ.. ربنا قال خططوا واصرفوا، بس مصر مش هتدمر، وهيئ ليها الأسباب».

جاء ذلك على هامش لقاء مفتوح عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ من 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.