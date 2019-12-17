شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت لليوم الثالث على التوالي فعاليات الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثاني عشر، للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد انتهت أعمال لجنة الخبراء بصياغة تقرير مفصل تضمن العديد من التوصيات المحددة لعرضها على اجتماع السادة رؤساء الأركان، يعقبها العرض على السادة وزراء الدفاع لإقرارها، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.

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وأشادت جميع الوفود المشاركة وأعضاء مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى بحفاوة الاستقبال والتنظيم والتسهيلات غير المسبوقة للاجتماعات التي تعقد للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية.

وأكد ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقى للأمن والسلم في ختام الاجتماعات على أن الدراسة المتأنية والدقيقة لكافة التقارير والملفات التي تمت مناقشتها خلال الأيام الثلاثة الماضية ستساهم بشكل كبير في بلورة موقف موحد يعكس مصالح وتطلعات كافة دول الاتحاد وأهداف العمل الأفريقي في مجال السلم والأمن، مؤكدًا أن كافة الموضوعات التي طرحت على جدول أعمال اجتماع اللجنة تحظى بأولوية متقدمة في أجندة الاتحاد الأفريقى لتحقيق الأمن والاستقرار بالقارة.

من جانبه، ألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر في اجتماعات الخبراء كلمة، وجه خلالها الشكر والتقدير للوفود المشاركة وأعضاء المفوضية على الجهد المبذول والمداخلات الهامة أثناء مناقشة كافة الموضوعات التي نأمل أن تكون بداية لانطلاقة جديدة لتعزيز التعاون والعمل الأفريقى المشترك، بما يعكس حرص مصر الدائم على دعم جهود دول القارة الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والقضاء على الإرهاب والنزاعات لتوفير الحياة الكريمة لكافة الشعوب الأفريقية.

اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية