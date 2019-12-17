شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأخوة الإنسانية يهنئ بابا الفاتيكان بعيد ميلاده الـ83 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان بمناسبة عيد ميلاده الثالث والثمانين، والذي يأتي في السابع عشر من ديسمبر من كل عام.

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وقال المستشار محمد عبدالسلام، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يكمل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عامه الثالث والثمانين، ويبدأ عامًا جديدًا من حياته العامرة بالعطاء والإنجازات والخير والمحبة، مضيفاً انه عرف البابا فرنسيس عن قرب، فهو صاحب قلب محبٍ لكل البشر، وأيادٍ بيضاء امتدت بالخير للفقراء والمضطهدين والمكلومين، لا يسأل حين يقدم الخير عن دين من يقدمه له.

وأشار «عبدالسلام» إلى أن هذا العام المنقضي لقداسة البابا كان شاهدًا على إنجازه مع أخيه الإمام الأكبر الطيب أعظم وثيقة للتقارب والتعايش الإنساني في التاريخ الحديث «وثيقة الأخوة الإنسانية».

وختم أمين عام الأخوة الإنسانية تدوينته قائلا: «كل عام وأنتم بخير حضرة البابا فرنسيس، كل عام وعملك من أجل السلام للإنسانية، كل عام وعطاؤك لا ينقطع عن الضعفاء واللاجئين، كل عام وكل الأخوة المسيحيين وكل الإنسانية تنعم بالأمن والسلام والإخاء».