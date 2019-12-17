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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يستقبل الأنبا كيرلس وليم على رأس وفد من مطرانية الأقباط الكاثوليك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه الأنبا كيرلس وليم، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، على رأس وفد من الكنيسة الكاثوليكية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام عمله.
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والكنيسة الكاثوليكية في مختلف المجالات، وأعرب المحافظ عن سعادته وتقديره لهذه الزيارة وما لمسه من حب وتآخي بين أبناء المحافظة الذين تجمعهم روح المودة والمحبة والسلام، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب العمل والاجتهاد والإخلاص من أبناء الوطن وأن نعمل جمعيًا من أجل رفعة الوطن وعزته.
وأضاف المحافظ أن حل مشكلات المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل وستكون هنا متابعة مستمرة من لجميع الملفات والتعامل الفورى معها من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين من خلال تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل النهوض بالمحافظة.
من جانبه، أعرب الأنبا كيرلس وليم عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويحميها من كل سوء، متطلعًا إلى مستقبل أفضل للبلاد يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين، معربًا عن أمله في أن يلهم الله محافظ أسيوط التوفيق والسداد وأن يحقق آمال وطموحات أهالي المحافظة.
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