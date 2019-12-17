شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر دورها إيجابي في مناطق النزاع بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر شاركت بشكل إيجابي في تهدئة الأوضاع في جنوب السودان، وغيرها مناطق النزاع في أفريقيا.
وأضاف أن مصر لها دور ولن نترك دول ساحل الصحراء تحارب بمفردها، منتقدًا الأوضاع في أفريقيا: «لغاية دلوقتي مفيش طيران مباشر ما بين دول أفريقية وبعضها».
جاء ذلك على هامش لقاء مفتوح عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ من 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.
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