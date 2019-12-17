شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يفتتح معرض ملابس بأسعار مخفضة بمدينة القوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والمهندس ياسر عمر، أمين الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والأستاذة هند جوزيف، أمين العلاقات العامة بالحزب المعرض الخيري السنوي للملابس الجاهزة بشارع الجلاء (أمام بنك مصر القديم) بمدينة القوصية.

يأتي ذلك في إطار خطة أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، برئاسة هند جوزيف بالتنسيق مع أمانة الحزب بمركز القوصية تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، ضمن مبادرة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة لشعب عظيم» وبحضور النواب إبراهيم نظير وراشد ابوالعيون ومحمد عيد وسهير الحادي أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وهيدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة المكتب وأمين الحزب بالقوصية وأعضاء هيئة المكتب والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأمناء الأمانات النوعية وأمانة القوصية.

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وقال المهندس ياسر عمر، أمين المحافظة، إنه في إطار تفعيل مبادرة حياة كريمة ومواجهة الغلاء وجشع التجار تقوم أمانة العلاقات العامة بأمانة المحافظة بالتنسيق مع أمانة الحزب بمركز القوصية بتنظيم المعرض السنوي لبيع الملابس الشتوي ومستلزمات الأسرة المصرية بأسعار في متناول الجميع لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

من جانبها، قالت هند جوزيف، أمين أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بأسيوط على هامش احتفالات الافتتاح أنه للعام التالي على التوالي يتم تنظيم معرض للملابس، والذي يضم كافة الماركات والموديلات والأدوات، استجابة لمبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة التي تهتم بالمواطن المصري في كل المجالات، خاصة محدودي الدخل وأوضحت ان المعرض مفتوح لكل أبناء المحافظة ويقدم تخفيضات تصل إلى 50% وفي متناول الأسرة الفقيرة ومحدودي الدخل مؤكدة على وجود سحب يومي والعديد من الجوائز القيمة على كافة المشتريات بالمعرض.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال الافتتاح، إن ما يقوم به مستقبل وطن من مشاركة اجتماعية في المناسبات العامة للتخفيف على المواطن في أسيوط شىء عظيم محسوب لمستقبل وطن، موضحًا أنني طالبت الشباب العارضين بالمعرض تخفيض الأسعار لظروف الفقراء من 100 إلى 75 جنيها فوافقوا على ذلك.

محافظ أسيوط يفتتح معرض ملابس بأسعار مخفضة بمدينة القوصية

محافظ أسيوط يفتتح معرض ملابس بأسعار مخفضة بمدينة القوصية

محافظ أسيوط يفتتح معرض ملابس بأسعار مخفضة بمدينة القوصية