شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يرد على سؤال نائب محافظ المنوفية: «لو كان متاح أجبلك كنت جبت لغيرك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم تدريب الشباب على القيادة، متمنيًا من المحافظين والوزراء إعطاء الفرصة للجيل الحالي.

وأضاف الرئيس، في معرض رده على سؤال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، حول طلبات المحافظة: «لو كان متاح أجبلك كنت جبت لغيرك.. اعرف القضية اللي أنت بتتكلم فيها وأنا هقدرك وأحترمك».

جاء ذلك على هامش لقاء مفتوح عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ من 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.