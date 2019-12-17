شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لكردية: «هويتك محدش يقدر ياخدها منك.. وأنا مقولش نصايح تؤدي لدمار الأمم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ من 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.

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وأجاب الرئيس على السؤال الأول بشأن مستقبل الأكراد في العالم، سألته فتاة كردية مشاركة في المنتدى، إنه «خلال الـ70 سنة أو الـ80 سنة حصل تقسيم للدولة الكردية بسبب اللي حاصل في سوريا والعراق، ليا مقاربة هادئة جدًا تعتمد على العمل والسلام، هويتك محدش هيقدر ياخدها منك».

وأضاف: «حد تاني ممكن يستغل الفرصة، ويقولك نصيحة لإشعال القابل للإشعال علشان نثأر للي بيتعمل فينا من دول معينة، لكن أنا مقولش نصايح تؤدي إلى دمار الأمم، العادات موجودة والهوية موجودة».

وذكر أنه «كان من الممكن استغلال السنوات الماضية لبناء القدرات والصحة والتعليم بدلًا من النزاع.. الجسور هتتمد غصبًا عن كل الناس، واللي حصل في التاريخ كان قدر، انتوا مش مسؤولين عنه، مفيش مشروع ينجح يتبني على القتل، وإنما ينجح لما يتبني على العمل».