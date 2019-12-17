شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة البت»: الموافقة على تقنين أوضاع عدد من الأراضي الزراعية والمباني بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة البت اجتماعها، برئاسة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، لعرض عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين الأوضاع من الأراضي الزراعية والمباني داخل وخارج الحيز العمراني بالمحافظة، بحضور كلا من الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء باسم العطار، مساعد مدير الأمن، والمستشار إيهاب إبراهيم، مفوض الدولة لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين.

وفي بداية الاجتماع أكد «صقر» على أن لجان التقنين حريصة على تقنين الأوضاع واسترداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين للجادين في تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي.

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وعرض محمد صابر، رئيس لجنة المعاينة، عدد ملفات التقنين التي استوفت كافة الاجراءات الخاصة بالتقنين.

وكذلك عرضت هدي خيامي، رئيس لجنة التظلمات، عدد من الملفات، منها تظلمات على المعاينة وعدد آخر تظلم على الثمن.

وفي نهاية اللقاء وافقت اللجنة على عدد من الملفات للمتقدمين للبت واستكمال إجراءات لتقنين الأوضاع من الأراضي الزراعية والمباني بنطاق الأحياء، وتم رفض عدد من التظلمات الخاصة بالسعر والموافقة على تظلمات لجنة المعاينة وفقا لقانون 144 لسنة 2017.

حضرالاجتماع مديري الزراعة وممثل القوات المسلحة ومديري إدارات الأملاك الاميرية والزراعية والشئون القانونية والري وجهاز حماية الدولة ومركز المعلومات والمكتب الفني وأعضاء لجان التقنين.