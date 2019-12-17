شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ: منتدى الشباب أثر بشكل إيجابي على حركة السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ، إن منتدى شباب العالم أثر بشكل إيجابي للغاية على السياحة في مدينة شرم الشيخ، إذ زاد حجم الإشغالات في الفنادق، فضلا عن زيارة المقاصد السياحية في المدينة على هامش فعاليات المنتدى.

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن العاملين بمكتب تنشيط السياحة التقوا بالشباب المشارك في المنتدي إذ قاموا بعمل أفلام دعائية لمصر حيث عبر الشباب المشارك عن سعادته بالمشاركة في المنتدي الذي يقام في شرم الشيخ، مبديين سعادتهم أيضا بزيارة الأماكن السياحية الشهيرة في المدينة .

وأشار إلى أن المشاركين سينقلون خبرتهم إلى أصدقائهم وأقاربهم فور عودتهم، كذلك سينقلون خبرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى انه تم التركيز أيضا على التواصل مع الحضور الأفارقة خلال فعاليات المنتدى، حيث تضع مصر أهمية كبري للقارة الافريقية

وتابع: في الفترة القادمة متوقع زيادة أعداد السياحة في شرم الشيخ خاصة في فترة أعياد الميلاد والعام الجديد .