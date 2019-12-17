شكرا لقرائتكم خبر عن حوار الرئيس السيسي مع مجموعة من شباب العالم بشرم الشيخ (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء مفتوحًا مع مجموعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات، على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

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